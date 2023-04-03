Экология 03 апреля 2023, 17:16 Первая сортировочная линия на 25 тысяч тонн ТКО заработала в Петрозаводске

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На сортировку будут приниматься отходы с экостанций и из контейнеров для раздельного сбора

Карельский экологический оператор, региональный оператор Республики Карелия, входящий в Группу ЭкоЛайн, 30 марта запустил в эксплуатацию первую промышленную мусоросортировочную линию в Петрозаводске, ее мощность составляет 25 тысяч тонн в год. На сортировку будут приниматься отходы с экостанций и из контейнеров для раздельного сбора, после досортировки по отдельным фракциям отходы отправят на утилизацию.

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«Новый объект сортировки в Карелии позволит сортировать в год до 25 тысяч тонн отходов, это 100% всех собранных в Петрозаводске сухих отходов. Сортировочная линия позволит не только использовать больше вторресурсов, но и сократить объемы образования отходов на полигонах. Таким образом регион приблизился еще на один шаг к реализации нацпроекта „Экология“, согласно которому на сортировку должны отправляться все твердые коммунальные отходы, а захоронение уменьшиться в два раза», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Ранее для организации раздельного сбора регоператор установил 3 экостанции возле крупных торговых центров Петрозаводска. По заявкам жителей и, соответственно, управляющих компаний на контейнерных площадках Петрозаводска будет установлено 1200 желтых контейнеров для вторсырья, в округах и районах Карелии — 1350. Отходы на сортировку будут привозить специальные мусоровозы с маркировкой «вторсырье» на борту.

Сортировочная линия состоит из трех конвейеров — приемного, подъемный, сортировочного. Здесь вручную сортируется 100% отходов, собранных в контейнерах для вторичных материальных ресурсов. Линия отбирает в процессе сортировки 13 фракций — ПЭТ бутылка микс, ПЭТ бытовая химия, масло, ПНД флакон и канистра, ПВД пакеты, ПВД стретч-пленка, бумага (картон, газета, белая), стекло, тетрапак, металл (алюминиевая банка), металл (алюминиевый флакон), черный металл. На линии занято 32 сотрудника, в смену работают 16 человек.

После сортировки на конвейерах вторичное сырье попадает на горизонтальный пресс российского производства «Статико», далее спрессованные кипы отсортированных ВМР будут направляться партнерам-переработчикам.

«Также идет подготовка к созданию современного комплекса по сортировке и переработке отходов в Прионежском районе. После введения этого комплекса, число принимаемых фракций значительно вырастет, обработка отходов, образуемых в Республике, включая смешанные, станет стопроцентной, а утилизация до сорока процентов от общей массы образования ТКО в регионе. Ввод в эксплуатацию данного КПО запланирован в конце 2024 года», — сообщил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.