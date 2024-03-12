Экология 12 марта 2024, 13:02 Первая «безопасная сделка» прошла на цифровой платформе РЭО по торговле вторсырьем РЭО

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На Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором, состоялась первая сделка с использованием нового инструмента, который платформа реализует со Сбером. «Безопасная сделка» позволяет удерживать средства до момента купли-продажи лота.

«Вместе с крупнейшим банком России мы договорились о создании специального модуля на цифровой платформе по торговле вторсырьем. Проект ″Безопасная сделка″ реализуется со Сбером. Принцип работы такой же, как у эскроу-счетов. Пока контрагент не выполнит обязательства, средства будут храниться в банке. ЭТП призвана стать удобным инструментом экономики замкнутого цикла для всех игроков нашей отрасли, а также смежных сфер», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Покупателем и продавцом в рамках «Безопасной сделки» стали компании «ЛОСКУТПРОМ» и «Экомир». Производитель готовых текстильных изделий, в частности ветоши, приобрел старую одежду, сбором и переработкой которой занимается «Экомир» в рамках экопроекта «ЭкоСбор — Текстиль».

«Благодаря новому сервису Сбера, в основе которого лежит технология смарт-контрактов, обеспечивается прозрачность расчетов и гарантируется их безопасность для обеих сторон. Средства покупателя сначала поступают на номинальный счет и замораживаются, а зачисляются на счет продавца только после подтверждения от платформы РЭО. Этот процесс стопроцентно отсеивает недобросовестных контрагентов и повышает доверие участников рынка друг к другу», — отметил первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Чтобы получить услугу, необходимо заполнить анкету в личном кабинете и пройти верификацию.

«Это совершенно новый сервис для сделок с вторичными ресурсами. Вместе со Сбером РЭО сделал торги на электронной торговой площадке еще безопаснее. Теперь все пользователи могут воспользоваться новой услугой, которая стала дополнительным источником безопасности сделок», — отметил руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.