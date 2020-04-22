«Перерыв из-за коронавируса планету не спасет». Какой будет погода в 2020 году

Ученые признали 2019 год самым жарким за историю наблюдений. Можно ли это назвать тенденцией, и будет ли 2020 еще жарче, рассказал «360» замдиректора института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Эксперт уточнил, что земные температуры растут в течение последних 100 лет достаточно монотонно — это и называется глобальным потеплением. Климат, конечно, становится теплее. Но есть и колебания от года к году. Температура скачет. За сто лет она повысилась на планете, примерно, на один градус, в России, может быть на два.

Сказать на 100% о том, что 2020 год будет еще жарче, чем 2019-й — нельзя, уверен климатолог. Это объясняется тем, что существуют температурные аномалии, то есть некоторые годы могут быть холоднее или теплее, но в целом в мире четко прослеживается тенденция на повышение температуры.

«Если 2019 года был самым теплым за историю наблюдений, это не значит, что и 2020 будет бить рекорды. Но и не исключает этого. Однако с определенной долей уверенностью можно сказать, что 2030 год будет значительно теплее, чем 2019 год. Если температура будет подниматься такими темпами, за 10 лет она вырастет на 0,5 градуса», — уточнил Семенов.

Несмотря на то, что в 2020 году производства во многих странах остановились, выброса углекислого газа стало меньше, это никак не повлияет на температуру в этом году, уверен эксперт.

«Насколько я вижу по данным, спад экономики — не более чем на 10% от того, что было. А выбросы парниковых газов растут примерно на 1% за год. То есть спад экономики на 10% — соответственно на 10%, примерно, будет меньше выбросов. Но это значит, что их будет примерно столько же, сколько было 3-4 года назад. Это никак не остановит глобальное потепление, и даже не приведет к температурной аномалии. Слишком небольшой вклад в общие выбросы. Тем более это всего несколько месяцев, даже не год. А газ и тепло, накопленные в атмосфере, будут разгонять глобальное потепление еще не один год», — сообщил климатолог.

Подробнее читайте в статье «360» от 23 апреля.