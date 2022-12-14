Экология 14 декабря 2022, 16:12 Переработку новогодних ёлок предложили запустить во всех регионах России

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Пункты приёма смогут открыть региональные операторы

Региональным операторам в каждом регионе следует открыть пункты приёма живых елей от граждан после новогодних праздников, заявили в Российском экологическом операторе. Там указали, что деревья предпочтительнее утилизировать, так как при гниении на полигонах они выделяют опасный газ метан.

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«В прошлом году мы уже обращались к россиянам с призывом сдавать ели на переработку, в специальные пункты приёма. Потому что выбрасывать их в баки для обычных отходов нельзя. При попадании на полигон, свалку и любое несанкционированное место, она начинает разлагаться и вырабатывать опасный газ метан. Он легко горит и разрушает озоновый слой, что влияет на глобальное потепление. Во многих городах России для сдачи елей открывают пункты приёма, ели превращают во вторсырьё, которое может стать кормом для животных, щепой — для почвы или городских клумб, дровами — для растопки. Такие акции проводят некоторые регоператоры. В этом году мы хотим призвать всех региональных операторов по обращению с отходами открыть такие пункты в каждом регионе, обязательно информационно осветить акции, чтобы больше людей узнало об экологичном способе отпраздновать Новый год», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Перед искусственными елями живые выигрывают из-за возможности быть переработанными. Однако они не относятся к твёрдым коммунальным отходам, поэтому выбрасывать их в обычные баки нельзя. Их можно оставить в бункерах для крупногабаритных отходов, при этом перевязав верёвкой. У регоператора можно уточнить график вывоза.

Всего в России сейчас действует 182 регоператора. Для переработки ёлок необходимо специальное дробильное оборудование. За час эти машины могут переработать 80-85 деревьев и превратить их в щепу. Она может пригодиться в сельском хозяйстве — ей посыпают почву, чтобы защитить её от сорняков и промерзания. Щепа также может стать частью цветочных клумб или пойти на дрова для растопки. С помощью щепы создаются экотропы.

Важно: перед сдачей следует снять с дерева игрушки и мишуру. Обматывать ёлку скотчем или плёнкой не надо. Ничего не должно мешать дробильному оборудованию.

Ещё один экологичный способ утилизировать живую ёлку — сдать её в зоопарки или зоосады. Деревья могут стать кормом для животных или быть использованы при благоустройстве вольеров.

Ранее Российский экологический оператор призвал россиян внимательно подойти к покупке новогодних деревьев и рассказал о разнице между искуственными и живыми елями. В год в России от них может образовываться не менее 400 тонн отходов.