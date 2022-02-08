Переработку навоза буду регулировать на законодательном уровне

Российский экологический оператор предложил внедрить информационно-технические справочники для регулирования переработки побочных продуктов, например, золошлаков и навоза. Для этого необходимо прописать в законе, что из этого является отходом, а что — товарной продукцией.

Законопроект о вторичных материальных ресурсах рассматривался на круглом столе Комитета по экологии Госдумы. Одним из главных вопросов обсуждения стало регулирование понятия «побочный продукт». Участники высказали свои предложения, одно из которых поступило от Российского экологического оператора. В госкомпании считают, что при введении регулирования можно перенять зарубежный опыт внедрения специальных справочников.

«Побочные продукты на данный момент не имеют существенного законодательного регулирования, и законопроектом о ВМР предлагается исправить эту ситуацию. С коллегами из профильных ведомств специалисты РЭО обсудили возможность отнесения отходов производства, например, навоза и золошлаков, к побочным продуктам или отходам. Представители РЭО обратили внимание на наличие международного опыта, где разрабатываются информационно-технические справочники, которые должны появиться и в рассматриваемом законопроекте. Такие справочники предназначены для того, чтобы указать, что является отходом, а что — побочной продукцией», — подчеркнул глава ППК РЭО Денис Буцаев.

«Мы могли бы пойти по пути, когда побочная продукция — это та, которая удовлетворяет требованиям информационно-технических справочников. Если говорить в целом о законопроекте, то чтобы не дробить цепочку обращения с ТКО на два закона, следовало бы все основное регулирование сосредоточить в законе об отходах производства и потребления, т. е. все положения законопроекта перенести в федеральный закон № 89-ФЗ», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

В то же время, как указал зампредседателя Комитета Госдумы Александр Коган, определение побочного продукта и способы его признания уже существуют — через бухучет и внутренние документы, а понятие побочного продукта прописано в ГОСТе. Сейчас же предлагается поднять вопрос на уровень закона, а именно добавить новое правило, по которому через три года побочный продукт должен стать продукцией или отходом. По словам Когана, это будет стимулировать производителей к тому, чтобы они заранее думали о том, что делать с побочными продуктами.