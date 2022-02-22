Переработку мусора в России предложили контролировать датчиками

Российский экологический оператор предложил устанавливать на мусорных заводах датчики, чтобы определять, сколько отходов было переработано. Устройства будут измерять энергопотребление и помогут решить проблему подделки отчетов об утилизации, считают в РЭО. Госкомпания направила инициативу в правительство.

«У каждого аппарата есть своя мощность работы при переработке упаковки или товаров, она требует определенных энергетических ресурсов. То есть если оборудование будет утилизировать поступившие на завод отходы, то потребление энергии будет одним, если же аппараты будут работать вхолостую, то оно сократится. Фактура о потреблении энергии позволит понять, сколько мусора переработал завод на самом деле», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

РЭО хочет улучшить контроль за компаниями-утилизаторами. Для этого следует создать специальный реестр заводов, данные с которых будут передаваться в государственную систему учета отходов от использования товаров. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила РЭО сформировать реестр к 1 июля, пока в него вошли 600 компаний.

Чтобы исключить подделку отчетов об утилизации, РЭО предлагает устанавливать на оборудовании электронные датчики, которые будут фиксировать объемы энергопотребления. Что-то похожее уже применяется на некоторых предприятиях в России и СНГ, добавил Буцаев. Еще предлагается применять онлайн-камеры и тепловизоры, они будут собирать данные о работе линий и персонала.

Пока что акты об утилизации упаковки и товаров представляют собой бумажные отчеты, которые никто не верифицирует. Например, в декабре прошлого года компания Samsung была оштрафована на 90 миллионов рублей за ненастоящую утилизацию. Отчет был недостоверным, а утилизатор фиктивным. Еще один случай — это Дмитровский завод РТИ, который списал треть отходов. Вместо того, чтобы стать вторсырьем, отходы могут оказаться на свалке, указали в РЭО.

Представитель Российского экологического оператора назвал проблему липовой утилизации актуальной для рынка. Контроль за объемами утилизации пока представляется невозможным. А число проверок регламентировано, и при помощи них решить проблему не получится.