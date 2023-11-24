Экология 24 ноября 2023, 15:05 Переработка стекла и пластика: РЭО назвал резидентов экопромышленного парка в Невинномысске РЭО

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Резиденты экопромышленного парка в Ставропольском крае приступили к проектированию производственных объектов по таким направлениям, как утилизация стекла — мощность до 75 тысяч тонн в год, утилизация пластика — мощность до 6 тысяч тонн в год, производство технического грунта — мощность до 60 тысяч тонн в год.

Для этих целей на территории экопромышленного парка предоставляется земельный участок с подведенной к его границам инженерной инфраструктурой (точки подключения к электроснабжению, водопотреблению и водоотведению, газоснабжению, дорогам).

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«Резиденты могут рассчитывать на меры поддержки РЭО для финансирования своих инвестпроектов за счет средств, полученных от выпуска облигаций нашей компании», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Сейчас экопромышленный парк проходит в Минпромторге России процедуру подтверждения соответствия требованиям постановления Правительства РФ № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков». По результатам проверки резиденты смогут претендовать на получение льгот в соответствии с региональным законодательством.

«Обязательное условие для размещения в экопромышленном парке — осуществление деятельности по обращению с отходами и по производству полезной продукции из вторичного сырья», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Основные условия приведены на странице Управляющей компании ООО «Экоцифра».

Объекты на территории экопромышленного парка в Невинномысске появятся к концу 2024 года. По проектам уже заказано производственное оборудование.