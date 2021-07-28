Переработка органики даст 2500 новых рабочих мест в России

Более 2500 новых рабочих мест и 1,9 миллиарда рублей ежегодных налоговых отчислений даст к 2030 году развитие такого сектора отрасли по обращению с отходами, как переработка органики. Об этом рассказали в Российском экологическом операторе, который курирует мусорную реформу в стране.

«Этот сектор отрасли по обращению с отходами создаст 2,5 тысячи новых рабочих мест и сформирует более 1,9 миллиарда рублей ежегодных налоговых отчислений. Органические отходы будут переработаны в технологические грунты для рекультивации полигонов, органические удобрения для сельского хозяйства или в биогаз для выработки электричества», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Как уточнили в компании, совокупная мощность объектов по компостированию должна достичь к 2030 году 12,8 миллиона тонн перерабатываемой органики в год, а инвестиции в их создание составят около шести тысяч рублей за тонну мощности. При этом на таких предприятиях применяют современные технологии, которые исключают зловония и какие-либо неудобства при сборе и компостировании.

В РЭО подчеркнули необходимость поддержки таких проектов со стороны государства. Если давать им приоритет при закупках, то переработка органики может стать доходной, и на получаемое сырье будет стабильный спрос. С этим согласился старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев. Он считает, что вложения смогут окупиться, если будут дотации.