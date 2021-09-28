Переработчиков мусора проверят по поручению Абрамченко

Росприроднадзор начнет внеплановые проверки предприятий по переработке отходов с 1 октября 2021-го по 1 ноября 2022 года. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко. В Российском экологическом операторе (РЭО), курирующем мусорную реформу, считают, что это позволит сократить демпинг цен на утилизацию.

«Это важный шаг на пути к созданию прозрачности в отрасли. Утилизацией отходов от использования товаров и упаковки должны заниматься непосредственно производители, а не финансовые посредники, которые не несут никакой ответственности за предоставление фиктивных актов об утилизации. У таких посредников цель одна — заработать. И проверки помогут выявить таких недобросовестных участников рынка и частично сократить демпинг цен на утилизацию», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проверки будут распространяться на предприятия, которые утилизируют отходы упаковки и от использования товаров производителей и импортеров в 2020 году. Они выявят, кто нарушал и кто соблюдал правила. Норматив утилизации сейчас составляет от 10% до 45% от продукции, которую выпустили в оборот. Всего в стране около 300 утилизаторов федерального уровня.

В ходе проверок Росприроднадзор соотнесет объемы утилизации с отчетностью компаний, так как в отрасли встречаются липовые акты, которые не подтверждают реальный факт утилизации отходов.

Причем факты нарушений уже были, отметили в Российском экологическом операторе. В августе было обнаружено двукратное расхождение в отчетности об утилизации товаров между актами компании Samsung и документами фирм-утилизаторов. Кроме того, сами утилизаторы заявляли о вреде подделок для отрасли.

«Более того, сами переработчики уже неоднократно заявляли о том, что подделки делают их работу невыгодной. Три ассоциации („Клевер“, „СтеклоСоюз“, „Лига переработчиков макулатуры“) в сентябре направили письма премьер-министру Михаилу Мишустину, в которых заявили об экономическом ущербе для государства из-за отодвигания сроков принятия законопроекта о РОП. Они тогда писали, что благодаря РОП в экономику удастся вернуть 275 миллиардов рублей», — отметили в РЭО.

Ожидается, то окончательные результаты проверок представят до 1 декабря следующего года, промежуточные будут в декабре и июне этого года.