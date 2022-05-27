Переработчики ткани лишились 85% сырья из-за санкций

Представители Российского экологического оператора посетили с рабочим визитом Ивановскую область. Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко поручила проработать создание в регионе экологического кластера по переработке текстильных отходов. Ранее в адрес Правительства РФ с такой инициативой обратился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Из-за санкций утилизаторы текстильных отходов лишились 85% сырья, сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

«На данный момент в России существует большой дефицит вторичного текстильного сырья высокого качества, заготовленного по необходимым стандартам, отечественные предприятия по производству ветоши и вторичного текстильного волокна недостаточно загружены. Из-за санкционной политики остановлены поставки вторсырья из Европы, они составляли порядка 85% загрузки в промышленных циклах российских переработчиков текстиля. В этой связи важно развивать отечественное производство продукции из вторичного текстильного сырья. По поручению Виктории Абрамченко 25−26 мая 2022 состоялась рабочая поездка представителей ППК в Ивановскую область, где может быть возведен экологический кластер по переработке текстильных отходов», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Делегация Российского экологического оператора посетила несколько объектов по утилизации текстиля: ООО «Лаут-ресайклинг» и ООО «ЛидерТекс». На производственных площадках представители РЭО ознакомились с организацией временного хранения, первичной обработки (участки сортировки), участками резки вторичного текстильного сырья, разволокнения и хранением готовой продукции (ветоши).

«Учитывая исторически сложившиеся на территории Ивановской области производственные цепочки, которые обеспечат необходимой загрузкой мощности по переработке текстильных отходов, создание специализированных предприятий и такого кластера представляется логичным. ППК „Российский экологический оператор“ может поддержать эту инициативу путем оказания специализированных мер поддержки», — отметил директор по устойчивому развитию ППК «Российский экологический оператор» Игорь Забралов.