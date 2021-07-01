Переработчики стекла заявили о массовой подделке актов об утилизации отходов

С 2022 года в России вступит в силу обновленная система Расширенной ответственности производителей (РОП). Суть системы проста: загрязнитель — платит. То есть бизнес будет обязан нести ответственность за утилизацию всей упаковки своего товара, выпущенного в оборот. Представители отрасли по переработке стекла рассказали, о подделке документов и липовой утилизации отходов, а также об ожиданиях от реализации новой концепции РОП.

«На рынке много виртуальных справок о выполнении РОП»

По словам Александра Самохина, управляющего партнера ООО «Элемент Ресайклинг», компании, которые реально вложили деньги в развитие отрасли, закупили оборудование, не могут конкурировать с компаниями, где два человека печатают справки на принтере.

«Сейчас РОП не платят большинство, а на рынке много виртуальных справок о выполнении РОП, которые продаются за 5-10% от стоимости РОП. Естественно, компании, которые реально вложили деньги в развитие отрасли, закупили оборудование, не могут конкурировать с компаниями, где два человека печатают справки на принтере. Без налаженной РОП никто просто не будет сортировать мусор, так как это невыгодно будет. Отрасль не будет развиваться, инвесторы не захотят вкладывать, будем растить полигоны», — заявил Самохин.

«Сложно конкурировать с фиктивными компаниями»

Советник генерального директора по переработке ТКО группы компаний «МагистральИнвест» Дмитрий Чугрин считает, что крайне труно конкурировать с фиктивными компаниями, которые выдают липовые документы.

«Мы являемся компанией, которая достаточно давно занимается переработкой ряда видов стекла, — рассказал Дмитрий Чугрин. — Конечно, мы, вкладывая в развитие нашего производства, ищем какие-то финансовые источники. Отрасль надеялась на механизм РОП, когда вышел закон в 2015 году. По лицензии наша компания может утилизировать около 20 видов отходов. На рынке мы работаем около 20 лет. Есть компании, у которых выданы лицензии на переработку около 2000 видов отходов, хотя свою деятельность осуществляют только на протяжении года. Со мной согласятся все переработчики, выявление работающих организаций: нужно сделать так, чтобы мы не конкурировали с фиктивными компаниями, которые выдают липовые документы. Сложно развиваться с такими компаниями в неравных условиях. Система финансирования, направленность банков, они только недавно начали рассматривать такие инвестпроекты».

Источник фото: РИА «Новости»

Один из провалов основанной на доверии РОП — катастрофически низкая собираемость экосбора. Сравните: сейчас платежи обычных граждан за вывоз отходов — 193 млрд рублей в год, а платежи бизнеса по экосбору старой системы РОП — всего 3,7 млрд рублей.

«Результат налицо. Сколько компаний, работающих в этом секторе, не получили поддержку и инструментов для развития, — отметил Дмитрий Чугрин. — Главное — мы не приобрели мощности для переработки за это время. Сегодня уже построены различные объекты по сортировке, вторсырье выбирается из общего объема ТКО. Однако мощностей для дальнейшего рециклинга не хватает. Это касается и пластика, и стекла, бумаги и картона. Бизнесу необходимы меры государственной поддержки, иначе быстрое развитие мощностей представляется затруднительным».

«Экодиссидентство в России должно уйти из практики»

Именно такой мерой государственной поддержки с должна стать РОП. По словам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, модель РОП — это цивилизованный подход, доказавший свою эффективность.

«Бизнес априори должен быть ответственным и да — тратить для этого часть своей прибыли. Вполне понятная история — загрязнитель платит. Экодиссидентство в России должно уйти из практики. И спекуляции относительно удорожания продукции недопустимы», — сказал Рашид Исмаилов.

В России концепция РОП начала действовать в 2015 году, однако была доверительной. Этим часто пользовались недобросовестные участники рынка, подделывая акты о честной утилизации образованных отходов упаковки.

Напомним, за утилизацию упаковки своих товаров с 2022 года производители будут платить экологический сбор в размере 100% стоимости упаковки. За его собираемость теперь будет отвечать Российский экологический оператор (РЭО). Чтобы система была максимально прозрачной и понятной, разрабатывается специальная система — реестр производителей, импортеров, товаров, упаковки, а также тех, кто имеет отношение к обращению с отходами. Эта система позволит зачистить все лазейки для недобросовестных компаний и сделает отслеживаемыми все этапы сбора средств.

Источник фото: РИА «Новости»

«Усовершенствование системы РОП необходимо нашей стране. Прежде всего — чтобы сформировать экономику замкнутого цикла. Это позволит сократить образование отходов, мотивирует производителей отказаться от „неэкологичной“ упаковки и стимулирует извлекать как можно больше вторичных ресурсов для переработки, а не для бесполезного, бессмысленного и бесцельного складирования на полигонах», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

На базе РЭО будет создан специальный фонд расширенной ответственности производителей и импортеров товаров. Сейчас деньги, полученные в рамках РОП, идут в бюджет. Но они расходуются на разные цели. Фонд РОП же сделает эти деньги «зелёными». И даст гарантию, что потратятся они исключительно на «зелёные» цели.