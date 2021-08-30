Переработчики попросили власти скорее внедрить РОП для утилизации упаковки

Законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП), по которому компании будут на 100% отвечать за утилизацию упаковки, должен вступить в силу как можно скорее, считают эксперты отрасли по обращению с отходами. Они призвали бизнес перестать затягивать сроки вступления в силу РОП, так как миллиарды долларов тратятся на рекультивацию полигонов, а создание новых мощностей по переработке отходов и формирование экономики замкнутого цикла продолжает буксовать.

Само понятие РОП появилось еще в 2015 году, тогда в федеральный закон внесли поправку об этой системе. Она работает по принципу «загрязнитель платит», когда производители и импортеры должны либо сами утилизировать упаковку, либо нанимать для этого сторонние компании, либо уплачивать экологический сбор за утилизацию. Сейчас готовятся принять новую концепцию РОП, чтобы повысить собираемость экосбора для строительства новых мощностей по переработке отходов. Однако Минэкономразвития и бизнес просят отодвинуть сроки на два года.

Тем временем в России отправляют на полигоны 90% твердых коммунальных отходов (ТКО), и половина из них составляет упаковка и тара, которые нельзя переработать. Экологи считают, что принятие нового РОП поможет исправить ситуацию. По мнению Дениса Кондратьева, генерального директора компании-утилизатора АО «СОЭМЗ», отрасль давно готова к введению РОП и уже приступила к наращиванию мощностей.

«Отрасль начала наращивать мощности в преддверии больших изменений по увеличению собираемости сырья. В нашем случае макулатуры. Практика показывает, что такие изменения происходят в течение пяти лет. Если будет сырьевой профицит, тогда это благополучие можно конвертировать в деньги. Перерабатывать больше сырья и выпускать больше продукции. Заводы начали модернизацию», — сказал Кондратьев, пишет «Комсомольская правда».

При этом задачу запустить РОП к 2022 году давал президент России Владимир Путин. Производители товаров попросили заморозить принятие новой концепции на год, и власти пошли им навстречу. Кондратьев отметил, что за последние годы после появления РОП ситуация существенно не менялась. Эксперт выразил надежду, что законопроект Госдума примет уже в этом году.

«За шесть лет были созданы странные ассоциации, которые говорят, что осуществили миллиардные инвестиции. По факту никаких инвестиций осуществлено не было. Пока лишь профанация. Была не РОП, а расширенная безответственность производителей», — сказал Кондратьев.

В том, что новая концепция РОП должна заработать в 2022 году, убежден Ильдар Неверов, заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО «Деловая Россия». И перезапуск даст ощутимый экономический эффект.

«Когда заработает эта система, необходим единый начальник для учета всех процессов утилизации и прозрачности. Об этом также много говорили в нашей стране. Нет сомнений, что программа должна заработать к 2022 году. Экосбор должен в существенно больших размерах поступать в бюджет РФ, и он должен быть окрашен. Эти средства будут весомым подспорьем в финансировании изменений в мусороперерабатывающей индустрии, которые намечены в России. И так необходимы бизнес-сообществу», — отметил Неверов.

По мнению Юлии Кузовлевой, заместителя гендиректора компании по переработке шин «Орис Пром», необходимо также убедить покупателя в использовании вторсырья, ведь иначе утилизатор не будет заинтересован в данной деятельности. Она считает, что следует повысить норматив, по которому утилизаторы станут получать больше денег: «Если норму повысить, то финансовых средств будет больше, если выбрать честных утилизаторов, которые будут физически собирать этот отход, открыто играть на рынке, то ситуация изменится, будут появляться мощности по переработке».

Новые рабочие места появятся после вступления в силу законопроекта о РОП, он станет драйвером для перехода к экономике замкнутого цикла, уверен исполнительный директор «Лиги переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. Кроме того, полигонов станет меньше, а конкурентоспособность страны вырастет. Сейчас же России приходится тратить миллиарды долларов на рекультивацию полигонов и ликвидацию свалок.

«При этом производители товаров по-прежнему не задумываются о том, чтобы их упаковка перерабатывалась, они не заинтересованы в увеличении платежей в систему, а без этого экономическая модель системы не работает», — отметил Сергеев.

Эксперт обратил внимание на то, что последние шесть лет не дали результата, а переговоры с представителями бизнеса могут длиться вечно. Поэтому необходимо как можно скорее внедрять РОП, чтобы стало возможным выполнение задач, поставленных президентом. А главное, чтобы Россия была спасена от мусорного коллапса.