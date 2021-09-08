Переработчики, экологи и РЭО договорились совместно продвигать переход к циклической экономике

Переработчики макулатуры, стекла и металла, а также природоохранное общество во главе с Вячеславом Фетисовым договорились с Ассоциацией содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» о сотрудничестве. Соглашения были подписаны на международной выставке Waste Tech, которая открылась в Москве 7 сентября.

«В каком мире жить нам и будущим поколениям? Наша реальность это быстро растущие уровни загрязнения, истощение ресурсов, потери жизненно важных экосистем, конфликт между промышленным ростом и защитой окружающей среды. Продолжение этого пути приведет к катастрофической ситуации с течением времени. Сочетание истощения ресурсов, меняющегося климата и загрязнения сдерживает рост и, в конечном счете, снижает экономику. Пора остановиться бездумно потреблять ресурсы. И попытаться что-то изменить», — отметила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла Альбина Дударева во время пленарного заседания форума «Современные экологические технологии — вектор устойчивого развития».

Глава ассоциации рассказала о подписанных на выставке соглашениях. Одним из них стало сотрудничество с экологической организацией, которой в ноябре исполнится 97 лет — Всероссийским обществом охраны природы. Ее глава — Вячеслав Фетисов, который также является послом доброй воли ООН.

Вместе с Ассоциацией экологи из ВООП будут заниматься продвижением перехода к экономике замкнутого цикла, стимулировать повторное использование вторичных материальных ресурсов, поддерживать развитие обработки и утилизации отходов. Они также будут работать над тем, чтобы между властями, бизнесом, экологами и населением был выстроен понятный диалог.

«В настоящее время мир сталкивается с тремя кризисами одновременно: климат, природа, и загрязнение окружающей среды. Все три кризиса нужно рассматривать как единую проблему, не решив которую мы можем потерять нашу землю. Критично выстраивать диалог и сотрудничество между государством, бизнесом и гражданским обществом для решения данной проблемы. Частью решения должно стать создание глобальной системы ответственного финансирования», — сказал глава ВООП.

Сотрудничать с «Ресурсом» будут переработчики. Три организации подписали аналогичные соглашения о поддержке перехода к экономике замкнутого цикла. Это «Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.KOM», занимающаяся обращением с ломом металлов, отходами производства и потребления, а также ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» и «СтеклоСоюз».

Российская промышленность может сэкономить более двух миллиардов евро благодаря вторичному сырью из металла, заявил директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный и рассказал, что для этого потребуется сделать.

«В плане первых практических шагов, металлолом позволит сэкономить российской промышленности более двух миллиардов евро углеродных налогов. Необходимо проделать большой путь, чтобы сделать это реальностью, надо сейчас постоянно быть во взаимодействии с Eurofer и зарубежными регуляторами, чтобы утвердить методологию расчета углеродного налога для России», — отметил Ковшевный.

Говоря о соглашении, он сообщил, что на начальном этапе специалисты организации будут обмениваться с коллегами из «Ресурса» информацией, далее — совместно заниматься изменениями нормативно-правового регулирования и налогового администрирования предприятий, занятых в отрасли обращения с отходами производства и потребления.

«Будущее — это промышленность без отходов! Россия должна быть лидером в переходе к экономике замкнутого цикла, чтобы показать всему миру пример бережного отношения к природе. И при этом Россия — самая богатая по природным ресурсам страна», — добавил Ковшевный.

Президент Ассоциации «СтеклоСоюз» Виктор Осипов рассказал, что подписанное соглашение позволит продвигать общественно-значимые инициативы, направленные на переход к экономике замкнутого цикла, стимулирование повторного использования максимального количества вторсырья, развитие обработки и утилизации отходов.

Стекольщики и «Ресурс» договорились об обмене знаниями и опытом, совместных консультациях, взаимном информировании друг друга по актуальным вопросам, в том числе о содействии эффективному взаимодействию и открытому диалогу бизнеса, власти и гражданского общества, содействии правовому регулированию в области обращения с отходами.

«Переход к экономике замкнутого цикла важен для сокращения объемов захоронения на полигонах перерабатываемых отходов, которые должны стать вторичным сырьем, сдерживания цен на вторсырье и, как следствие, на упаковку, сокращение расхода, сбережение для будущих поколений невосполнимых минеральных ресурсов», — отметил президент Ассоциации «СтеклоСоюз» Виктор Осипов.

Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» заработала при ППК РЭО в июле 2021 года, ее возглавила Альбина Дударева, общественный деятель и советник гендиректора «Российского экологического оператора». В Совет Ассоциации вошли четыре крупнейших российских оператора в сфере обращения с отходами «Хартия», «Ситиматик», «РТ-инвест» и «Эколайн». Кроме содействия переходу к циклической экономике члены Ассоциации будут заниматься продвижением практик ESG, а именно зеленого финансирования, трансформации компаний сферы обращения с отходами.