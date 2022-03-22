Переработчикам мусора предложили отказаться от бумажных отчетов

Отказ от отчетности в бумажном виде поможет исключить ошибки при проверке утилизаторов. Об этом на полях Конференции Wasma сообщил директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов. По его словам, ППК РЭО продолжает совершенствовать систему отчетности расширенной ответственности (РОП) в электронном виде через ЕФГИС УОИТ (Единая федеральная государственная информационная система учета отходов от использования товаров).

«Одним из ключевых институтов развития, который необходимо продолжать развивать дальше, является институт расширенной ответственности производителей. И даже в текущих экономических условиях все спикеры поддерживают обязательное внедрение РОП. Мы подготовили дополнительные способы контроля за утилизаторами. Что предлагается: разработка так называемого конвертера, когда у каждого произведенного товара есть свой код. Смысл конвертера — обеспечить прослеживаемость товара при его утилизации и создании полезной продукции в виде вторичного сырья или новых товаров. Например, у отходов пластика есть код по федеральному классификационному каталогу отходов. Но затем пластик перерабатывается в гранулы, и у них появляется свой код продукции. Причем к этой работе необходимо подключить Росстат», — рассказал Игорь Забралов на сессии «„Вторая жизнь“ отходов: как выстроить эффективную систему управления вторичными материальными ресурсами».

Он добавил, что у РЭО есть предложение по дополнительному контролю в рамках реестра утилизаторов. После модернизации ЕФГИС УОИТ в нее внесут все необходимые данные, подтверждающие добросовестность осуществляемой утилизаторами деятельности, включая информацию о мощностях и потребляемых оборудованием ресурсов. Вся собираемая информация будет использоваться для определения достоверности оказываемых услуг и последующего предоставления поддержки в рамках РОП.

Подтверждать утилизацию предлагается с использованием объективных средств контроля. Каждое оборудование имеет свои технические характеристики и показатели энергозатрат, необходимых для работы. Установленное устройство покажет фактическую работу оборудования, тем самым исключит необходимость проведения дополнительных процедур и предоставление дополнительных документов для подтверждения произведенной утилизации отходов. Если оборудование будет потреблять меньше энергии, значит, оборудование не работало и услуга оказывалась недобросовестно.

«РОП — механизм, который должен стимулировать возвращение отходов в оборот. Мы предложили увеличить нормативы утилизации до 100%, чтобы к 2030 году полностью отвечать за материал, который потребляем. Однако возникает проблема, связанная с бизнес-ассоциациями. Конечно, профессиональные сообщества способны давать конструктивные предложения, но мы против того, чтобы ассоциации с использованием рыночных механизмов демпинговали цены на услуги утилизации, предлагая размеры вознаграждения, не обеспечивающие покрытие затрат утилизаторов.

Для выравнивания положения на рынке подготовлен реестр утилизаторов, с которыми можно будет заключать прямые договоры на выполнение нормативов утилизации. На данный момент в реестр вошли не менее 600 предприятий общей мощностью 9,6 млн тонн в год. Теперь необходимо принять закон о РОП, чтобы внедрить его в правовое поле», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.