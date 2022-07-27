Переработчикам мусора начнут выдавать сертификаты

Систему оценки разработали при участии Российского экологического оператора

Действующие утилизаторы отходов смогут пройти сертификацию и подтвердить свое соответствие всем действующим требованиям. Систему добровольной сертификации услуг по утилизации отходов от использования товаров и упаковки разработал Российский экологический оператор.

«В настоящее время существуют организации, которые не соответствуют установленным требованиям, но при этом заявляют, что занимаются утилизацией. Механизм добровольной сертификации, который мы предлагаем, в первую очередь направлен на выявление добросовестных утилизаторов. Сейчас отходообразователи при выборе организации, которая осуществляет утилизацию, не имеют полноценных инструментов по их оценке. Мы предлагаем рынку такой механизм, который позволит определить наиболее добросовестных участников отрасли. Система внесена в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта)», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Сертификация процессов утилизации в организациях, использующих вторичные материальные ресурсы в качестве сырья для производства товаров, упаковки, будет проходить на добровольной основе. Органом по сертификации в системе добровольной сертификации РЭО выступает Автономная некоммерческая организация «Российская система качества (Роскачество)».

Российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги по утилизации отходов от использования товаров и упаковки, могут подать заявку в Роскачество на проведение оценки оказываемых услуг и получить сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ППК РЭО.

Механизм добровольной сертификации представляет собой проведение двухэтапной проверки — документарной и анализ состояния производства. По итогам проверки будет приниматься решение, прошел ли утилизатор сертификацию.

Для прохождения сертификации утилизаторы должны соответствовать ряду критерием. Предоставляемые услуги по утилизации должны отвечать техническим требованиям, стандартам, нормативным и другим документам, устанавливающим требования к объектам сертификации с учетом особенностей сферы обращения с отходами. Также от предприятий требуется наличие и полнота технологической документации, наличие оборудования для выполнения переработки заявленных видов отходов, способность производить из утилизируемых отходов заявленную продукцию.

«Добровольная сертификация станет дополнительной помощью отходообразователям, а для добросовестных утилизаторов появится возможность подтвердить качество услуги и предоставить гарантии, что она оказывается в соответствии с требованиями нормативных документов и технических регламентов», — отметил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский.

В декабре 2021 года ППК РЭО и АНО «Роскачество» заключили соглашение о взаимном сотрудничестве, в рамках которого планируется дальнейшее развитие системы экологической сертификации в Российской Федерации.