Перекличка тигра с пятнистым оленем попала на видео

В национальном парке «Земля леопардов» фотоловушка поймала переговоры пятнистого оленя с тигром. На кадрах можно увидеть только полосатого хищника, однако на заднем фоне слышен характерный свист для млекопитающего.

«Получить такие кадры удается редко: на них запечатлен процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют», — сообщили в нацпарке в Instagram.

Рев тигра был настолько сильным, что вызвал помехи в микрофоне камеры. Как отметили специалисты, тигр не был голоден, однако отвечал на возгласы потенциальной жертвы. Подойдя к автоматической видеокамере, хищник ее обнюхал, но не тронул.

Ученые установили, что в диалог с добычей вступил девятилетний самец под номером T37M. В национальном парке обитает не более четырех таких крупных самцов-старожилов, пояснили в «Земле леопардов».

Ранее в барнаульский зоопарке «Лесная сказка» появился «поющий» высоким голосом тигренок. Его назвали витасом. Тигренок с рождения был очень капризным и требовательным, высоким криком он привлекал внимание матери. Когда подрос, привычка осталась.