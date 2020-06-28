Перекачку неизвестной жидкости в тундру выявили в Норильске

Информация о происшествии поступила в 10:30 по местному времени (06:30 по Москве). Сброс отходов произошел в микрорайоне Талнах, жидкость несанкционированно перекачивали в тундровую зону.

«От оперативного дежурного ЕДДС Норильска поступила информация о том, что в микрорайоне Талнах в районе „Талнахской обогатительной фабрики“ из хвостохранилища производится несанкционированная перекачка жидкости в тундровую зону, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах», — сообщили в пресс-службе.

На место приехала оперативная группа Норильского ПСГ. Там работают 11 человек и три единицы техники.

Жидкость больше не перекачивают. Специалисты оценивают масштабы загрязнения. Взаимодействующие организации уже знают о случившемся.

В конце мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация топливного бака, вылилась часть топлива. Загрязнились реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. К середине июня спасатели собрали более 30,6 тысячи кубометров.