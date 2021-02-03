Перегрузку опасных веществ в открытом море захотели запретить в России

Как пишет издание, это решение — способ защитить окружающую среду, так как многие морские перевозчики пытаются сэкономить, не подходят к берегу для перегрузки и не учитывают экологические риски.

«Решение реализуется по прямому поручению президента России, который обратил внимание на недопустимость подвергать риску экологическую среду российских территориальных вод в результате часто практикуемой перегрузки или перевалки грузов в открытом море», — рассказали «Известиям» в аппарате Абрамченко.

В Совфеде новый законопроект поддержали, но попросили внимательно изучить документ и при необходимости внести коррективы.

Согласно изменениям, нарушение правил перегрузки в море будут штрафовать на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц накажут штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а ИП и юрлица ждет наказание от пяти до 10 миллионов рублей. Если нарушения привели к загрязнению окружающей среды, суммы вырастут в разы. Могут даже конфисковать судно.