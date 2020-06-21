Передышка после жары. Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

Дожди в столичном регионе ослабнут, жара чуть спадет и в целом воскресный день будет достаточно комфортным по погоде. Синоптики дали прогноз на второй выходной день.

«В начале дня в южной половине региона местами кратковременные дожди, после полудня переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха 20-22 градуса, по области 18-23», — заявил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, во время дождя могут быть и кратковременные грозы. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, но при грозе он станет порывистым.

Первая половина июня оказалась богатой на дожди в центральной части России — в Москве и Подмосковье за 10 дней лета выпало почти 90% месячной нормы осадков. 20 июня ливни снова накрыли столичный регион, за несколько часов в отдельных районах Москвы выпало еще 70% от нормы июня.

На следующую неделю синоптики прогнозируют снова комфортную погоду — без дождей и жары.