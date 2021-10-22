РЭО разработает перечень профстандартов отрасли обращения с ТКО

Представители бизнеса и ведущих вузов страны, а также эксперты и специалисты займутся подготовкой новых кадров для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Совещание, посвященное кадровым аспектам, проведет Российский экологический оператор (РЭО) 25 октября.

Участники совещания обсудят, как развить кадровый потенциал отрасли за счет определения перечня ключевых профессий, а также профессиональных стандартов к ним. Заседание РЭО будет проводить по плану мероприятий, которые утверждены в рамках Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов до 2030 года.

В нем примут участие представители профессионального сообщества, а именно крупнейших компаний, которые занимаются сбором, транспортировкой, сортировкой и утилизацией ТКО, а также отраслевого профсоюза. Кроме того, на встречу приглашены представители профильных ФОИВов, вузов и Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ.

«ППК „Российский экологический оператор“ приглашает представителей отраслевых предприятий, ведущих российских вузов, российских экспертов и представителей общественных организаций к обсуждению данного вопроса», — говорится в сообщении компании.

Совещание состоится 25 октября в Центре международной торговли по адресу: город Москва, Краснопресненская набережная, 12.