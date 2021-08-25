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    25 августа 2021, 13:04

    Пензу заволокло непонятным дымом

    Анастасия Калинина

    Жители Пензы в соцсетях пожаловались на дым, который образовался над городом с утра в среду. Специалисты МЧС облетели регион и никаких пожаров не нашли.

    Кроме того, пользователи из разных районов города почувствовали запах гари. Очевидцы рассказывали, что видели пожарные машины возле леса.

    Однако в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили РИА Пензенской области, что причина задымления на территории все еще выясняется.

    Пензу заволокло непонятным дымом | Изображение 1Источник фото: социальные сети

    «Загораний в городе Пенза и прилежащих областях нет. Личный состав проводит проверку территорий на выявления очагов загораний, привлечена на мониторинг беспилотная авиация», — сказали в ведомстве.

    О пожарах информация пока не поступала. Неизвестно, затрудняет ли сейчас дым передвижение на дорогах.