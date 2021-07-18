Пекло и палящее солнце предсказали московскому региону в воскресенье

В воскресенье в Москве будет солнечно и без осадков. Температура воздуха прогреется до +33 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Будет преобладать солнечная, сухая погода, а температурный фон на восемь градусов превысит норму. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха — +30…+33, в Подмосковье будет +27…+32», — рассказал он в интервью РИА «Новости».

По словам синоптика, сегодня будет последний аккорд 30-градусной жары. Он отметил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба — этот показатель немного ниже нормы.

Синоптики ранее объявили в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Он будет действовать до 18:00 воскресенья.

Накануне начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в Центральном федеральном округе ожидается переменчивая погода. Следующая неделя начнется с ливней и похолодания, но ближе к выходным опять станет тепло и солнечно.