Эксклюзив 14 ноября 2022, 11:00 «Пейзаж за окном кардинально изменится». Москвичам пообещали снег и похолодание Синоптик Шувалов сообщил, что в Москве ожидаются слабые морозы и первый снег Unsplash

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В столичном регионе ожидается похолодание: в Москву и Подмосковье придут первые морозы. Об этом в интервью «360» рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, грядущее понижение температуры уже нельзя будет назвать заморозками.

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«На этой неделе будут первые морозы. Они будут слабыми. Однако их уже нельзя назвать заморозками», — сказал Шувалов.

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Он отметил, что таким термином обозначают временное похолодание, которое происходит на фоне дневных показателей температуры выше нуля. Также Шувалов спрогнозировал постепенное понижение температуры.

«Помимо высоких показателей столбиков термометра, жители этого региона 12 и 13 ноября столкнулись с сильными порывами ветра. Однако и это погодное явление прекратится в течение недели. В Москве и Подмосковье установится холодная погода с отрицательной аномалией по отношению к норме», — рассказал синоптик.

По его словам, отклонение составит три-четыре градуса от средних показателей столбиков термометра. Шувалов сказал, что днем температура воздуха будет достигать отметок в -4…-2 градуса, а ночью — -5…-7 градусов ниже нуля.

«Кроме того, на сцену выходит новый игрок. В этот период похолодания ожидается образования снежного покрова высотой в два-четыре сантиметра. Уже в середине недели пейзаж за окном кардинально изменится», — сообщил синоптик.

По его словам, первый снег ожидается во вторник, 15 ноября.