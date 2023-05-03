Экология 03 мая 2023, 11:05 Педагогам расскажут об экологичных каникулах на вебинарах «Лето в стиле ЭКО» в мае

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На вебинарах слушатели узнают об организации экосмен и экологических активностей в образовательных учреждениях в каникулярный период.

Российский экологический оператор проведет в мае занятия с педагогами и студентами в рамках цикла образовательных вебинаров «Лето в стиле ЭКО».

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«В мае в серии вебинаров педагоги и студенты узнают об интерактивных образовательных технологиях в области популяризации правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Спикерами выступят профессионалы отрасли и действующие игроки рынка. В рамках формирования экономики замкнутого цикла большое внимание уделяется экопросвещению внутри образовательных организаций», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

17 мая для слушателей подготовили вебинар об организационно-методических подходах, проектном потенциале экологических смен, интеграции работы волонтерских студенческих отрядов в работу со школьниками.

На занятии «Подходы к формированию культуры обращения с ТКО у школьников в каникулярный период „Просто о сложном“ спикерами выступят Надежда Медведева, начальник методического отдела ФГБОУ ДО ФЦДО, куратор Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры обращения с отходами ЭкоХОД, кандидат биологических наук, и Мария Михайлова, руководитель Тверского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации „Российские студенческие отряды“, автор и руководитель программы областного лагеря актива для школьников „Лидер 21 века“.

24 мая Дарья Мезурнишвили, эксперт по экологическим коммуникациям компании СИБУР и Алина Кольовска, руководитель Центра экономии ресурсов, на вебинаре «От экопривычки до экопроекта — умные экоканикулы» погрузят слушателей в вопросы экономики замкнутого цикла. Они также поделятся интерактивными образовательными технологиями, направленными на формирование экологической культуры и ответственного обращения с отходами, которые могут быть полезными при реализации каникулярных смен в пришкольных лагерях и других формах организации досуга детей.

31 мая состоится вебинар на тему «Эковолонтерство в образовательных проектах», спикером которого выступит Андрей Руднев, председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!».

«Цикл образовательных вебинаров „Лето в стиле ЭКО“ проводится с использованием материалов проекта „Зеленая школа“, созданного при поддержке Российского экологического оператора. Принять в нем участие могут руководители, педагоги и методисты организаций дополнительного и общего образования, студенты вузов и ссузов», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Для участия в образовательном цикле «Лето в стиле ЭКО» необходимо создать личный кабинет на официальном сайте проекта и в личном кабинете подать заявку на участие в мероприятии Цикла образовательных вебинаров «Лето в стиле ЭКО». Ссылки для посещения занятий Образовательного цикла на платформе Mirapolis высылаются участнику после регистрации. После завершения всех занятий Образовательного цикла «Зеленый Ход» все слушатели получат сертификаты. Организаторами образовательного цикла выступают РЭО и ФГБОУ ДО ФЦДО.