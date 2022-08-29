Педагогам расскажут, как сотрудничать с проектами в сфере обращения с ТКО

Онлайн-семинар «Опыт взаимодействия образовательных организаций с организациями в сфере обращения с ТКО» состоится для российских преподавателей 30 августа в рамках образовательного цикла «Зеленый ход». Организатором выступает Российский экологический оператор.

«Российский экологический оператор совместно с „Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей“ продолжает цикл вебинаров в рамках интерактивного курса „Зеленая школа“. Образовательный цикл направлен на повышение уровня знаний и профессиональных компетенций педагогических работников по теме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Важно не просто призывать к экопросвещению, но и показать, как интересно доносить информацию об отрасли, переработке отходов, экодобровольчестве. Именно для этого мы подготовили образовательный цикл „Зеленый ход“. Приглашаем к участию всех желающих», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Онлайн-семинар «Опыт взаимодействия образовательных организаций с организациями в сфере обращения с ТКО» пройдет 30 августа в 11:00 по московскому времени. На нем выступят кандидат биологических наук, руководитель Экостанции Калининградской области Дмитрий Филиппенко, руководитель экологических проектов Калининградской области, реализуемых при поддержке Фонда Президентских грантов,

региональный координатор международных экологических проектов, реализуемых в Калининградской области.

«Принять участие в нашем образовательном цикле могут педагоги и методисты организаций дополнительного образования, педагоги дошкольных и общеобразовательных организаций. Серия вебинаров стартовала в мае и продлится до октября. Хочу также напомнить, что РЭО подготовил уроки интерактивных курсов „Зелёная школа“ для 1–11 классов, они доступны на нашем сайте», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Найти подробную информацию и присоединиться к Образовательному циклу «Зелёный Ход» можно на официальном сайте проекта «ЭкоХОД». Доступна быстрая регистрация для участия в образовательном цикле по ссылке.