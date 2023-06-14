Экология 14 июня 2023, 21:23 Стало известно, с чем связано нападение пчел на столичное кафе Пчеловед Поправко заявил, что нападение пчел на столичное кафе является естественным

Читать 360tv в

Рой пчел напал на московское кафе 12 июня. Кандидат химических наук, автор книг и научных работ по пчеловедению Сергей Поправко прокомментировал такое явление. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам специалиста, такое поведение насекомых является нормальным для июня. В это время начинается период размножения и пчелы не загружены сбором нектара. При этом подобные случаи не будут повторяться регулярно, написал RT.