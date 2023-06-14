14 июня 2023, 21:23
Стало известно, с чем связано нападение пчел на столичное кафе
Пчеловед Поправко заявил, что нападение пчел на столичное кафе является естественным
Рой пчел напал на московское кафе 12 июня. Кандидат химических наук, автор книг и научных работ по пчеловедению Сергей Поправко прокомментировал такое явление. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По словам специалиста, такое поведение насекомых является нормальным для июня. В это время начинается период размножения и пчелы не загружены сбором нектара. При этом подобные случаи не будут повторяться регулярно, написал RT.
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