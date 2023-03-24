Экология 24 марта 2023, 17:00 Паводок затопил автомобильный мост через реку Теша в Нижегородской области

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После паводков проезд через мост по автодороге регионального значения «Озерки — Заречное» пришлось закрыть. Уровень воды в реке Теша значительно поднялся. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные администрации городского округа город Арзамас.

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Проезд закрыли сегодня, 24 марта. Теперь совершить объезд можно по маршруту село Заречное — деревня Озерки — деревня Шерстино — село Кожино. Там располагается выезд на автодорогу Р-158.