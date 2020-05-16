Паводок в Пермском крае достиг рекордных показателей по подъему воды

По его словам, нынешний паводок по масштабам и площади затопления стал самым большим за всю историю.

«Стоит выделить случай с селом Усть-Черная Гайнского края, который сильно затопило и где ввели режим ЧС. Там 11—12 мая абсолютный максимум 1979 года был перекрыт сразу на 45 сантиметров, это величина, находящаяся за пределами возможных расчетных максимумов», — отметил Шихов.

Кроме того, уровень реки Колва в районе города Чердынь поднялся до 715 сантиметров. Это на 37 пунктов больше рекорда 1952 года, когда зафиксировали максимальный подъем воды. Река Вишера около поселка Рябинино поднялась на четыре сантиметра выше исторического максимума.

Из-за вышедших из берегов рек движение для транспорта закрыли на дороге Соликамск — Чердынь.

Издание «59.ру» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД уточнило, что перекрыты также участки дорог Губдор — Чердынь, Чертеж — Тюлькино — Вильва. Людей через подтопленные участки перевозят спецтранспортом. Полностью перекрыто движение для всех видов транспорта на дорогах у двух подтопленных поселков: Жемчужный и Кебратов. На месте организовали лодочное сообщение.

По прогнозу ГУ МЧС, опасная гидрологическая ситуация сохранится в ближайшие дни в Гайнском муниципальном округе, а также в Чердынском, Красновишерском и Соликамском городских округах. В выходные в регионе ожидается прохладная погода от +12 до +15 градусов тепла. В субботу осадки будут умеренные, в воскресенье кратковременные дожди пройдут местами.