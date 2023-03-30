Экология 30 марта 2023, 15:15 Патент на отпугивание птиц с полигонов зарегистрировали в России

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Технология позволила уменьшить количество чаек на полигонах на 80%.

Биорепеллентация, технология отпугивания птиц с мусорных полигонов, позволила уменьшить количество чаек и ворон, привыкших кормиться остатками пищи, на 80%. Патент на технологию получила группа «Ситиматик», впервые применившая ее в Республике Чувашия еще в 2018 году. В Российском экологическом операторе заявили, что данный метод следует распространить по всей стране.

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«Одной из проблем, связанных с мусорными полигонами, является скопление птиц вокруг них. В 2018 году региональный оператор „Ситиматик“ начал применять эффективный способ отпугивания пернатых — биорепеллентацию. Теперь компания получила патент на технологию, применяемую на объектах обращения твердыми коммунальными отходами (ТКО). Она уже доказала свою эффективность — количество чаек и ворон уменьшилось на 80%. Сейчас технология применяется на объектах в пяти регионах — Чувашии, Саратовской, Мурманской, Нижегородской и Челябинской областях, но ее следует распространить на как можно большее количество мусорных полигонов в нашей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Эта технология предполагает использование биорепеллентов — специально обученных хищных птиц — для отпугивания стай птиц (чаек, ворон). Эффективность данной технологии обусловлена врожденным страхом стайных птиц перед хищниками и тем, что, в отличие от различных технических методов отпугивания, биорепелленты не вызывают привыкания.

С внедрением технологии на объектах «Ситиматик» была создана орнитологическая служба, специалисты которой ежедневно, вместе со специально обученными биорепеллентами, патрулируют территорию. На объектах «Ситиматика» задействовано более 10 биорепеллентов, среди которых ястребы-тетеревятники и соколы-балобаны.

«Биорепеллентация — одно из ключевых направлений в рамках устойчивого развития Группы „Ситиматик“. Наши птицы-биорепелленты — полноценные сотрудники полигонов, которые без подобной полезной нагрузки просто не выжили бы. Многие из них были найдены травмированными в условиях дикой природы и затем выхожены специалистами в питомниках. Биорепеллентация обладает двойным эффектом: она дает второй шанс хищным птицам и улучшает качество полигонов», — отметил генеральный директор АО «Ситиматик» Алексей Колдунов.