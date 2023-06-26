Экология 26 июня 2023, 18:57 Пасмурная погода придет в ЯНАО с 26 июня

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В Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа придет пасмурная погода и дожди. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на прогноз Gismeteo.

В течение недели в Салехарде будут осадки. Без дождя обойдется только в пятницу. Температура воздуха составит 10-13 градусов.

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В Новом Уренгое с 26 по 30 июня также будет дождливо. Самые теплые дни придутся на субботу и воскресенье. Стоит ждать примерно 18—23 градуса.

В Ноябрьск придет облачная погода. Дождь начнется с четверга. Порывы ветра составят 11 метров в секунду.