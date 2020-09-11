Парниковые газы поднимут температуру на Земле до рекордного уровня

Немецкие и американские ученые исследовали крошечные окаменелости, обнаруженные ими в шурфах, пробуренных на дне моря. Это помогло им составить предельно точную карту изменений температуры Земли. Они пришли к выводу, что за последние 66 миллионов лет планета пережила четыре разных климатических состояния.

Как стало известно изданию Daily Mail, последние три миллиона лет Земля находилась в состоянии «ледника», которое характеризуется чередованием ледниковых и межледниковых периодов. Если не уменьшатся выбросы парниковых газов, оно быстро, к 2300 году, перейдет в «тепличный». К концу столетия глобальная температура планеты может достигнуть уровня, не виданного уже 50 миллионов лет.

Последний раз такая температура наблюдалась в эпоху эоцена, который закончился около 34 миллионов лет назад, тогда еще не было полярных ледниковых шапок. Средние глобальные температуры была на 9-14 градусов Цельсия выше, чем сейчас.

Один из участников исследования профессор Джеймс Захос сообщил изданию, что ученые создали «климатическую эталонную кривую», получившую название CENOGRID. Она отображает изменения глобальной температуры в прошлом, в настоящее время и позволяет прогнозировать будущие. Стало понятно, что естественная изменчивость климата намного меньше, чем ожидаемое потепление в будущем в результате непрекращающихся выбросов парниковых газов.

«Теперь мы более точно знаем, когда было теплее или холоднее, и лучше понимаем основную динамику и процессы, которые влияют на климат», — уточнил еще один участник рабочей группы морской геолог Томас Вестерхолд.

Эоцен, когда было значительно теплее чем сейчас, представляет особый интерес, так как позволяет определить разницу между антропогенными и естественными изменениями.

Профессор Захос сообщил, что ученым давно известно, что на климатические циклы влияет изменение орбиты Земли. Астрономы уже вычислили время подобных орбитальных изменений.

На примере построенной модели исследователи заметили грубые погрешности, которые вносит деятельность человека в естественный диапазон изменения климата.

«Температура воздуха за 50 миллионов лет с момента последнего тепличного периода заметно понизилась. Но нынешние антропогенные изменения обращают эту тенденцию вспять. Если она не ослабеет, мы получим изменение климата, какого не видели последние 60 миллионов лет», — сообщила палеоклиматолог Анна Джой.

Ученые напомнили, что большинство крупных климатических изменений были связаны с уровнем парниковых газов. Например, когда астероид стер с лица Земли динозавров.