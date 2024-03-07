Экология 07 марта 2024, 16:28 Парниковые газы и микропластик: РЭО напомнил о вреде букетов на 8 марта РИА «Новости»

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Российский экологический оператор напомнил о вреде упаковки для букетов и призвал россиян экологично отметить 8 марта. Для этого стоит отказаться от неперерабатываемой упаковки для цветов либо не покупать их.

«Как правило, для букетов используют упаковку из полипропилена, переработать его невозможно. После праздников все это превратится в отходы, и тысячи тонн пластика отправятся на полигоны, а затем в виде микропластика могут попасть в грунтовые воды, микроорганизмы. Мы хотим напомнить россиянам, что отметить этот прекрасный праздник можно экологично. Например, вместо пластиковой упаковки лучше использовать бумажную, но без напыления. И хотя традиция дарить букеты давно живет в нашем обществе, мы уверенны, что многие найдут способ творчески подойти к празднованию и вовсе откажутся от букетов», — отметили в пресс-службе РЭО.

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Сами цветы также могут нанести вред окружающей среде. Когда идут большие поставки, то в атмосферу выделяется огромное количество углекислого газа, а также вредных пестицидов и удобрений. Таким образом формируется углеродный след. Увядшие цветы можно утилизировать в компост.

Наиболее опасной является флористическая пена, в ней содержится формальдегид, который обладает канцерогенными свойствами. Переработать его тоже нельзя.