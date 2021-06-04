Парки в ямальских городах обработают от насекомых

В городах ЯНАО приступили к инсектицидной и инсектоакарицидной обработке парков, передает ИА «Север-Пресс».

4 июня ночью в Муравленко территории общего пользования будут обработаны препаратами «Эсланадез» и «30 Плюс», которые используют для уничтожения клещей, комаров, мух, муравьев и прочих насекомых. Для людей и домашних животных эти препараты не опасны.

Городской парк Ноябрьска также обработают специальным средством. На начало июня намечена первая дезинсекция. Специалисты опрыскают зеленые насаждения либо рано утром, либо ночью.