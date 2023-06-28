Экология 28 июня 2023, 17:07 Парк появится на месте полигона в Геленджике до конца года

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев проверил ход рекультивации полигона в селе Кабардинка Краснодарского края. Объект расположен в 4 км от Геленджика, после рекультивации на его месте появится парк.

«Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) под Геленджиком идет в срок. Откосы тела полигона сформированы и уплотнены, началась укладка геотекстиля и газодренажного слоя, а также идет формирование и уплотнение террас. В июле будет закончено формирование тела полигона, в ноябре–декабре рекультивация будет завершена. После этого на месте полигона приступят к высадке газона, деревьев, в том числе краснокнижных. Общая площадь озеленения составит почти 160 тысяч квадратных метров. В ходе рабочего визита обсудили возможность создания в парковой зоны на месте рекультивированной свалки. Проект является особенно актуальным с учетом роста туризма, и необходимости создания безопасной экологической обстановки в одном из основных курортов России», — отметил Денис Буцаев.

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Полигон вблизи Кабардинки находился в эксплуатации с 1973 года по август 2017-го, в законсервированном состоянии он пребывает 5 лет. В общей массе отходы представляют собой бытовой и строительный мусор, объем — 1,6 млн тонн.

«В рамках рекультивации на полигоне будет установлен многофункциональный защитный экран, обеспечивающий защиту от проникновения атмосферных осадков в тело полигона и неорганизованного выброса свалочного газа в атмосферу. Рекультивацией также предусмотрено устройство системы дегазации с биофильтрами, которые обеспечат отсутствие негативных запахов», — сказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

«Благодаря нашей командной работе с муниципалитетом и федеральной поддержке все работы по рекультивации идут в соответствии с планами. Ведутся интерактивные графики проведения работ, видеонаблюдение в онлайн-режиме. В Краснодаре, Славянске-на-Кубани и Горячем Ключе на объектах уже проводятся мероприятия по формированию тела полигона. Их по нацпроекту ликвидируем до конца 2024 года. Активно идет процесс по развитию системы обращения с отходами в рамках концепции строительства новых объектов размещения ТКО. По некоторым проектам уже подобраны земельные участки, ряд из них будет готов к подписанию концессий и соглашений с инвестором осенью», — отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

«Рекультивацию мусорного полигона для нашего курорта можно считать историческим событием. Благодарен федеральному и краевому руководству за поддержку. Сегодня мы уже обсуждаем детали реализации завершающего — биологического этапа проекта и интеграции полигона в рекреационную зону курорта», — отметил глава Геленджика Алексей Богодистов.