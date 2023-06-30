Экология 30 июня 2023, 14:04 Парк имени Федора Конюхова появится под Геленджиком на месте мусорного полигона РИА «Новости»

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Парк, который создадут на месте мусорного полигона в Краснодарском крае, назовут в честь известного путешественника Федора Конюхова. Российский экологический оператор поприветствовал инициативу.

«Вблизи села Кабардинка, в 4 километрах от Геленджика активно ведется рекультивация мусорного полигона, на месте которого появится парк. Назвать его в честь известного путешественника и выдающегося мореплавателя Федора Конюхова является отличным способом отдать ему дань уважения. С Федором Филипповичем мы плотно сотрудничаем по линии экопросвещения, регулярно проводим встречи и обмениваемся идеями. Уверен, что наступит день, когда все мусорные полигоны, которые пройдут рекультивацию, будут представлять собой зеленые парки, а коммунальные отходы перестанут захораниваться», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Федор Конюхов принимал участие в создании документального фильма РЭО «Что такое экономика замкнутого цикла?», который был презентован в рамках X Невского международного экологического конгресса. Кроме того, Российский экологический оператор неоднократно выступал партнером проектов Федора Конюхова.

«Мне очень приятно, что сегодня мы стали больше задумываться о сохранении природы через ответственное обращение с отходами. Мы изобрели пластик и другие синтетические материалы, но не придумали, как их утилизировать, и это задача, которую предстоит решить экологам и ученым ради будущего нашей планеты. Мы должны засучив рукава браться за рекультивацию полигонов, превращать в парки и цветущие сады места бывших свалок, сажать деревья, вешать скворечники. Вместе с моими партнерами из РЭО я планирую украсить будущий парк собственными скульптурными произведениями и радуюсь, что он будет носить мое имя, напоминая потомкам о важности бережного отношения к нашей земле», — поделился Федор Конюхов.

Полигон вблизи Кабардинки находился в эксплуатации с 1973 года по август 2017-го, в законсервированном состоянии он пребывает 5 лет. В общей массе отходы представляют собой бытовой и строительный мусор, объем — 1,6 млн тонн. Рекультивация закончится до конца 2023 года.