Папа Римский предсказал новый всемирный потоп

Глава католической церкви Франциск заявил, что мир ожидает новый всемирный потоп из-за климатических изменений. Об этом сообщил портал «Русская планета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Также он призвал мировых лидеров обратить свое внимание на таяние ледников и изменение температур, чтобы избежать последствий. Папа Римский напомнил, что Ной в Библии смог пережить эту катастрофу благодаря добродетели. Поэтому он посоветовал властям решить проблемы с коррупцией и начать борьбу с изменением климата.