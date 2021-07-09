Панды перестали вымирать, но остались уязвимы

Большая панда, или бамбуковый медведь, по оценке Международного союза охраны природы больше не считается вымирающим видом. Как сообщила «Газета.ru», они теперь считаются уязвимым видом.

На сегодняшний день популяция больших панд, живущих в дикой природе, увеличилась. В 2014 году их количество достигло более 1800 особей и продолжает оставаться таким. Любимых всеми увальней-медведей, являющихся символом Всемирного фонда дикой природы WWF, сохраняли и продолжают охранять всем миром. Это делают и зооактивисты по всему миру, и правительство Китая, которое создает конкретные меры, направленные на сохранность животных.

Начало борьбе за сохранение панд было положено еще в 70-х годах ХХ века. Тогда в Китае обнаружили, что во всем мире осталось всего 2459 панд и их необходимо сберечь.

Сегодня с учетом улучшения ситуации статус панд с вымирающих сменился статусом находящиеся под угрозой. Об этом сообщило Министерство экологии и окружающей среды в КНР.

Эксперты считают, что число бамбуковых медведей увеличилось, так как стало больше бамбуковых лесов в Китае. Однако они же сообщают, что к 2080 году среда обитания большой панды сократится на 35% из-за климатических изменений.