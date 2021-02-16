Пандемия коронавируса помогла снизить объем парниковых газов в России

На 2% снизился объем парниковых газов в России в прошлом году. Это произошло из-за спада в экономике во время пандемии коронавируса.

Предварительные данные получили в Росгидромете. Полные данные будут готовы к 15 апреля 2021 года. Об этом сообшил РИА «Новости» заместитель директора Института глобального климата и экологии Росгидромета Александр Нахутин.

«Наша методика не охватывает лесное хозяйство и землепользование, а относится только к техногенным источникам всех парниковых газов. Эта оценка минус 2% на 2020 год делалась на основе предварительных экономических оценок от декабря 2020 года. Сейчас вышла первая оценка Росстата по экономике России за 2020 год. Скорее всего, будет поменьше сокращение парниковых газов», — рассказал он.

Он пояснил, что около 79% выбросов парниковых газов связаны связана с получение энергии из угля, нефти, газа, а также с другими продуктами сгорания топлива.

Спад, по словам Нахутина, связан в основном с сырьевым сектором. Это добыча и экспорт энергетического сырья, того же угля, нефти и газа, и отчасти его потребления. Также во время пандемии «просел транспорт», что благотворно сказалось на экологии.