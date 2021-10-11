Пандемия COVID-19 привела к росту депрессий и тревожных расстройств по всему миру

Количество депрессий и тревожных расстройств во всем мире увеличилось на 26% за первый год пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

Это первые данные о влиянии пандемии на психологическое здоровье жителей планеты. В своем исследовании авторы опирались на открытые данные, опубликованные с 1 января 2020 года по 29 января 2021 года.

По оценке ученых, в странах, наиболее пострадавших от пандемии, количество людей с депрессией увеличилось до 246 миллионов. Средний рост по странам составил 27,6%. Число тех, у кого появилось чувство повышенной тревожности, выросло на 28% — до 374 миллионов человек.

Сильнее всего пострадали жители стран Центральной Азии и Южной Америки. Там количество случаев депрессии и повышенной тревоги увеличилось на 30−35%. Самыми благополучными оказались Австралия, Китай, Япония, Финляндия и Новая Зеландия.

Чаще всего симптомы депрессии появлялись у женщин. При разделении по возрастам самый большой рост числа тревожных состояний диагностировали у молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет. Самой невосприимчивой к пандемии оказалась психика пожилых людей.

По мнению специалистов, причиной стала не только пандемия, но и способы борьбы с распространением заболевания: введение локдаунов, ограничение передвижения, закрытие производств и учебных заведений, массовое падение доходов.

Авторы исследования отметили, что для борьбы с последствиями пандемии необходимо разработать стратегию, которая позволит улучшить психическое благополучие людей, а также поможет начать лечение тех, у кого депрессия и тревожное состояние привело к серьезным расстройствам психики.