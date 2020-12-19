Озвучено опасное последствие малоснежной зимы в России

Обмельчание рек с последующей засухой может вызвать малоснежная зима в некоторых регионах России. Речь идет, в частности, об Урале, где полноводность рек питается снегом. Ситуация могут исправить осадки, выпавшие в январе, в феврале их традиционно не много.

Об этом в разговоре с URA.RU заявила кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, член Русского географического общества, метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова.

«Это страшно. Реки только начинаются на Урале. Это грозит маловодием. А мы питаемся за счет водохранилищ, а они маленькие на Урале», — сказала Пестрякова.

Она пояснила, что на европейских и азиатских территориях маловодие чередуется с многоводием, так как они асинхронный по увлажнению. Специалист выразила надежду, что Урал не постигнет засуха, подобная той, что накрыла СССР в 1973 году.

Из-за особенностей распространения циклона и отсутствия осадков декабрь в этом году на некоторых территориях России может стать самым солнечным за всю историю наблюдений. Однако не выпавший снег может быть компенсирован.

«Общие тенденции движутся к потеплению зимнего сезона, но такого резкого перехода к бесснежным зимам, как был на европейской территории предыдущей зимой, ожидать не следует, но общий тренд на потепления будет продолжаться на всей территории России», — объяснил изданию кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов

На днях научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что из-за глобального потепления зима в России может стать короче.