Озоновая дыра над Южным полюсом превзошла по размерам Антарктиду

За последнюю неделю озоновая дыра над Южным полюсом по размерам стала больше Антарктиды. Об этом заявили специалисты службы мониторинга атмосферы Copernicus, написало издание The Guardian.

Озоновый слой над Антарктикой делается тоньше каждый год с августа по октябрь. Самого большого размера дыра достигает в период с середины сентября по середину октября. Размер дыры в 2021 году оказался больше, чем в 75% случаев за все время с 1979 года. По каким причинам это произошло, неизвестно.

В начале октября 2020 года озоновая дыра разрослась до 24 миллионов квадратных километров. Она стала больше, чем практически во все предыдущие годы. Специалисты предполагали, что в 2021 году дыра будет по крайней мере такого же размера, как в прошлом году, но она продолжает расти.

Озоновый слой защищает Землю от ультрафиолетовых лучей. Использование таких синтетических соединений, как хлорфторуглероды, в XX веке привело к образованию озоновой дыры. Эти соединения в итоге запретили, озоновый слой восстанавливается, но медленно. Об этом сообщила «Газета.ru».