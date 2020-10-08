Ожоги роговицы глаз получили 8 человек после загрязнения воды на Камчатке

Более 20 человек пожаловались на ухудшение здоровья из-за загрязненной воды на Халактырском пляже на Камчатке. У восьми из них были обнаружены ожоги роговицы.

Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает РИА «Новости».

«У восьми человек зафиксирован диагноз „ожог роговицы первой степени“ — это легкая степень, не требует госпитализации, специфического лечения, выписаны капли, профилактические осмотры проводятся», — рассказал он.

Также, по словам главы региона, в скором времени должны приехать специалисты Федерального медико-биологического агентства, они возьмут анализы на токсины и более подробно изучат состояние людей.

Все пострадавшие ведут дневник состояния здоровья, записывая все изменения. Пока ухудшения не наблюдается.

Ранее губернатор рассказал, что у побережья Камчатки не обнаружено токсинов и превышения уровня радиации. Также не были найдены какие-либо другие вещества, которые могли бы привести к массовой гибели морских животных, передает «Газета.ru». Однако специалисты выявили содержание нефтепродуктов и фенолов, но, по словам Солодова, это не могло стать причиной экологической катастрофы.