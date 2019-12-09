«Озеро из крови» проверили в Омской области

Как рассказали агентству в местной прокуратуре, надзорное ведомство согласовало проведение этой проверки и взяло ситуацию под контроль.

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«В пятницу (6 декабря — прим. ред.) наши специалисты вышли на проверку юридического лица, которое, предположительно, причастно к этому. Были отобраны пробы, проверка идет и будет продолжаться до 10 января 2020 года», — рассказали в Россельхознадзоре.

Ранее в СМИ появилась информация о несанкционированном скотомогильнике возле деревни Ковалево, который обнаружили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Здесь же нашли водоем с кровью убитых животных. Видео с «озером крови» опубликовал на своей странице в Instagram один из членов ОНФ.

Все биоотходы уже убрали, а водоем и его окрестности продезинфицировали. Возбудителей опасных инфекций в пробах не обнаружили.