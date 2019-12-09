  • «Озеро из крови» проверили в Омской области

    09 декабря 2019, 09:20

    Андрей Иванов

    Россельхознадзор по Омской области провел внеплановую проверку незаконного скотомогильника и «озера из крови» в Калачинском районе. Результаты будут готовы в первой половине января. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления Россельхознадзора.

    Как рассказали агентству в местной прокуратуре, надзорное ведомство согласовало проведение этой проверки и взяло ситуацию под контроль.

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    «В пятницу (6 декабря — прим. ред.) наши специалисты вышли на проверку юридического лица, которое, предположительно, причастно к этому. Были отобраны пробы, проверка идет и будет продолжаться до 10 января 2020 года», — рассказали в Россельхознадзоре.

    Ранее в СМИ появилась информация о несанкционированном скотомогильнике возле деревни Ковалево, который обнаружили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Здесь же нашли водоем с кровью убитых животных. Видео с «озером крови» опубликовал на своей странице в Instagram один из членов ОНФ.

    Все биоотходы уже убрали, а водоем и его окрестности продезинфицировали. Возбудителей опасных инфекций в пробах не обнаружили.