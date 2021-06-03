Озеро Ханто в Ноябрьске очистят от шин и нефтяных примесей

Компания из Самары разработает проект по экологическому оздоровлению озера Ханто в Ноябрьске. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Водоем загрязнен шинами, бамперами, мусорными пакетами, бочками. Рядом с озером расположен гаражный комплекс, откуда вместе со снегом сходит весь мусор и грязь сначала в ручей, а потом и в Ханто. Также в озеро стекаются химические средства после мытья машин. Однако местные жители обратили внимание на нездоровый вид озера в начале 2000-х годов. Тогда в пробах воды обнаружили нефтяные примеси и кишечную палочку. А с течением времени Ханто постепенно зарастает илом, который консервирует в себе все, что попадает в водоем.

«Вся эта грязь, которая шла, села на дно, и она там сейчас находится, поэтому необходима очистка этого озера», — заявил старший научный сотрудник сектора охраны окружающей среды научного центра изучения Арктики Александр Красненко.

Проект по экологической реабилитации озера выполнит самарская компания, которая выиграла тендер на эти услуги. К 1 сентября специалисты должны представить результаты. Проект предусматривает расчистку озера от донных отложений. Уже получено заключение историко-культурной экспертизы о том, что работы на участке проектирования возможно проводить.

По словам представителей окружного департамента природно-ресурсного регулирования, это первый подобный проект на Ямале, его реализуют не раньше 2023 года. Источник финансирования работ пока не определен.

В апреле территорию гаражного комплекса осмотрела комиссия с участием специалистов окружного департамента природно-ресурсного регулирования. В отношении владельцев составили протоколы об административных правонарушениях.