Экология 01 января 2024, 06:15 Ответственность за утилизацию упаковки с 1 января ляжет на производителя Вступил в действие закон о расширенной ответственности производителей упаковки Freepik

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С 1 января в России вступил в действие закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров товаров и упаковки. Закон перекладывает ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей.

«За утилизацию упаковки отвечают ее производители и утилизаторы <…> Закон вступает в силу с 1 января 2024 года», — сказано в обзоре федерального законопроекта.

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Если компания-производитель не может самостоятельно провести утилизацию, ей придется заплатить экологический сбор. Импортеры при ввозе товара также будут оплачивать экосбор, такое требование может начать работать в 2026 году.

Ранее в Торгово-промышленной палате признали обоснованность новых ставок экосбора с коэффициентом экологичности. Значения базовых ставок экосбора и значений коэффициента будут способствовать максимальной загрузке существующих мощностей по утилизации отходов.