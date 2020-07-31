Ответственность за экологическую безопасность предложили повысить после ситуации в Усолье-Сибирском

Размеры штрафов за сокрытие информации о состоянии окружающей среды «ничтожно малы» по сравнению с опасностью, которая из-за этого грозит стране и ее жителям. Чтобы обеспечить безопасность в этой сфере, нужно радикально повысить ответственность.

Такое заявление сделала глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ Елена Шаройкина. Она подчеркнула, что Владимир Путин во время обсуждения тяжелейшей экологической ситуации в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области констатировал: проблему замалчивали, вместо того чтобы решать. Похожая ситуация произошла и во время недавнего разлива топлива в Норильске — там тоже поднимался вопрос замалчивания происшествия.

«Сокрытие информации о состоянии окружающей среды является экологическим преступлением и влечет наложение штрафов, размеры которых ничтожно малы по сравнению с масштабами последствий для экологической безопасности страны и здоровья россиян. Безусловно, эту ответственность нужно повышать радикально», — подчеркнула Елена Шаройкина.

Она отметила, что нужно совершенствовать законодательство в области экологических преступлений — это позволит исполнить 42-ю главу Конституции России. В ней сказано, что каждый гражданин имеет право получать достоверную информацию об экологическом состоянии окружающей среды. Шаройкина уверена — этого можно добиться за счет модернизации системы государственного контроля в этой области, а также усиления общественного.