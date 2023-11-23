Экология 23 ноября 2023, 03:12 Единые правила компенсационного озеленения появятся в России Госдума решила внести изменения в закон «Об охране окружающей среды» Freepik

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В федеральном законе «Об охране окружающей среды» могут появиться изменения. Госдума планирует установить единые общероссийские правила правового регулирования компенсационного озеленения. Такие нормы обязывают высаживать новые деревья взамен вырубленных и погибших.

Российская экологическая партия«Зеленые» направила председателю Госдумы Вячеславу Володину предложения по совершенствованию законодательства. Среди них: усиление ответственности за нарушение правил компенсационного озеленения, установление денежной формы возмещения вреда, если высадка невозможна, создание цифровой карты зеленых насаждений и другие. Также экологи предложили сделать компенсационное озеленение обязательным условием при выдаче разрешений на строительство.

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В сентябре Минэкологии Подмосковья предложило внести в федеральный закон «Об охране окружающей среды» статью об обязательном компенсационном озеленении. Авторы поправки считают, что компенсировать уничтоженные или погибшие деревья необходимо на участках с любым видом собственности.