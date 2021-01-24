Оттепельная погода сохранится в московском регионе в начале следующей недели. К выходным похолодает

Новая рабочая неделя принесет жителям столичного региона оттепельную, но пасмурную погоду. При этом к выходным похолодание начнет усиливаться, сообщил «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник и вторник синоптическая ситуация в регионе по-прежнему будет определяться теплым сектором североатлантический циклона, поэтому сохранится пасмурная, сырая, слякотная, оттепельная погода с температурным фоном на 8-10 градусов выше положенной климатической нормы», — рассказал метеоролог.

Тишковец добавил, что сохранится вероятность незначительных очаговых осадков. В некоторых местах будет опускаться дымка, а также возможны туманы. Днем в понедельник, 25 января, столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов. На следующий день температура воздуха составит под утро от -3 до +2 градусов, а днем будет от -2 до +3.

«В среду, когда усилится юго-восточная тяга ветров и качнет холод, ночью будет -4…+1, а днем от -3 до +2 градусов. Соответственно, осадки станут переходить в твердую фазу», — отметил ведущий специалист.

По его словам, высота сугробов в городе уменьшится с 33 до 25-28 сантиметров. Похолодание начнет постепенно усиливаться со второй половины недели. К выходным температура понизится до -3…-8 градусов ночью и -1…-6 градусов днем. При этом сугробы снова вырастут до 30 сантиметров.