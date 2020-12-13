Оттепель придет в ряд регионов России на следующей неделе

В регионы Центрального округа России в четверг, 17 декабря придет оттепель, а в Приволжском округе аномальный холод сменится аномальным теплом. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду температура будет стремиться к 0 градусов, а уже с четверга будут оттепели. Это касается регионов Центрального федерального округа», — сказал Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Также руководитель Гидрометцентра отметил, что станет значительно теплее в этот период в регионах Приволжского округа. Там аномальное тепло придет на смену аномальному холоду. По его словам, к середине недели температура на Средней Волге будет на 2-4 градуса выше нормы, на Нижней Волге столбик термометров будет показывать значение около нормы. Это, как отметил метеоролог, заметное повышение.

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