Оттепель идет в Свердловскую область

По данным информагентства, сегодня температура воздуха составит -1, -6 градусов по Цельсию. Завтра столбики термометров поднимутся до плюсовых показателей +2-3. В ночь на 20 ноября будут небольшие заморозки -4, -9. 21 ноября ожидается западный ветер без осадков. Температура — 0,-5 градусов.